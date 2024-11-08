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В Могилеве 40-летний отец сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома

В Могилеве 40-летний мужчина сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве 40-летний мужчина усомнился в том, что является биологическим отцом трехлетнего сына и пошел на проведение ДНК-экспертизы, чтобы установить или опровергнуть факт отцовства. Как рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз, некоторое время назад 40-летний могилевчанин усомнился в своем отцовстве по отношению к младшему ребенку, трехлетнему мальчику, который носит его фамилию и отчество. На тот момент 3-летний малыш и его старшая сестра находились в детских домах.

Экспертиза была проведена, ее результаты полностью развеяли сомнения отца: биологическое отцовство подтвердилось.

— Со спокойным сердцем папа забрал из детских учреждений и дочь, и сына, — добавили в Госкомитете судебных экспертиз.

Ранее мы писали о том, что экс-телеведущая яркая шатенка Люция Геращенко дала белорусам совет — до Нового года еще вполне можно успеть (тут про это).