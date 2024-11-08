Жителей Ростовской области ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

Жителей Ростовской области перед новогодними праздниками ждет шестидневная рабочая неделя. Речь идет о периоде с 23 по 28 декабря 2024 года, сообщила эксперт портала hh.ru Ольга Владимирова.
По постановлению федеральных властей, выходной субботний день 28 декабря должны перенести на 30 декабря. При этом 28 число не будет сокращенным рабочим днем.
К слову, ожидается и ультракороткая рабочая неделя: после праздников в январе 2025 года на работу нужно будет выйти 9 и 10 числа, а потом последуют два выходных.
— Установлены следующие нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово. Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2025 году, каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, — сказала Ольга Владимирова.