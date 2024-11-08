Разработан подход, защищающий иммунотерапию рака от истощения Т-клеток

Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые они изучили взаимодействия между Т-клетками и высокоагрессивной формой меланомы, активно образующей метастазы при имплантации в тело грызунов. В ходе этих опытов ученые отслеживали то, как менялась активность генов в иммунных клетках с течением времени, для чего исследователи замеряли концентрации РНК молекул в их цитоплазме.