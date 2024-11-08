Разработан подход, защищающий иммунотерапию рака от истощения Т-клеток

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США обнаружили, что эффективность иммунотерапии рака можно значительным образом повысить, если заблокировать в Т-клетках выработку белка MCT11, отвечающего за перенос молекул молочной кислоты. Это защищает данные тельца от истощения и заставляет их активнее бороться с опухолью, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.
«Мы привыкли считать, что истощенные Т-клетки не несут никакой пользы при борьбе с раком. Проведенное нами исследование показывает, что из этих телец можно выжать значительно больше, чем считалось в прошлом возможным, если заблокировать негативные эффекты, порождаемые микросредой в опухолях», — заявил профессор Питтсбургского университета Грег Делгоффе, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые они изучили взаимодействия между Т-клетками и высокоагрессивной формой меланомы, активно образующей метастазы при имплантации в тело грызунов. В ходе этих опытов ученые отслеживали то, как менялась активность генов в иммунных клетках с течением времени, для чего исследователи замеряли концентрации РНК молекул в их цитоплазме.
Проведенные биологами опыты показали, что истощение иммунных клеток сопровождалось активацией генов, связанных с использованием молочной кислоты в качестве одного из главных источников энергии для Т-клеток. Ее молекулы активно выделяются в окружающую среду опухолевыми тельцами, что создает крайне неблагоприятные условия для здоровых клеток и различных компонентов иммунитета.
Раскрытие связи между молочной кислотой и истощением Т-клеток заставило ученых проследить за тем, как изменится работа иммунитета, если заблокировать работу фермента MCT11, отвечающего за перенос этого вещества из окружающей среды внутрь клеток. Последующие опыты на мышах показали, что блокировка выработки этого белка при помощи антител или генной терапии значительным образом замедлила рост опухоли и усилила действие терапии.
Схожих позитивных результатов ученые достигли при проведении опытов с мышами, в чье тело были имплантированы культуры клеток рака прямой и толстой кишки, а также опухолей головы и шеи. По мнению профессора Делгоффе, это говорит в пользу того, что созданный ими подход позволит значительным образом повысить эффективность иммунотерапии большого числа злокачественных новообразований уже в ближайшем будущем.
Об иммунотерапии рака.
В последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках врачи извлекают культуры определенных типов Т-клеток из организма пациентов и особым образом «перепрограммируют» их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с подавлением работы гена PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.