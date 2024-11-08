МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном снеге и ветре 9 ноября

МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным синоптиков, в субботу, 9 ноября, по северу и востоку в отдельных районах Прикамья ожидается сильный снег и мокрый снег, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.