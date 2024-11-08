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МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном снеге и ветре 9 ноября

На дорогах образуется гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным синоптиков, в субботу, 9 ноября, по северу и востоку в отдельных районах Прикамья ожидается сильный снег и мокрый снег, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Кроме того, местами возможно отложение мокрого снега на проводах. На дорогах образуется гололедица.

Жителям рекомендуется быть более внимательными во время непогоды. В частности, не находиться возле деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, и не парковать машины рядом с ними.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам советуют соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.