В Петербурге разработали съедобное покрытие для упаковки продуктов

«Существуют большие минусы для всех съедобных покрытий, они очень сильно реагируют на влажность окружающей среды, соответственно не все покрытия применимы для хранения, транспортировки. Также съедобные материалы в основном делаются на крахмале, желатине, которые обладают слабой механикой — надавили пальчиком, и покрытие развалилось. Мы же сделали сшитую систему, которая не разваливается и обладает хорошими механическими свойствами. Разработанное покрытие более устойчиво к влажности, его не так легко снять, более экологически безопасно», — сказала она.