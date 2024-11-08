В Петербурге разработали съедобное покрытие для упаковки продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали инновационное покрытие для упаковки продуктов. Оно продлевает сроки хранения и обладает антибактериальными свойствами, а также прочнее и экологичнее своих аналогов, сообщила ТАСС главный научный сотрудник лаборатории биогибридных технологий СПбГУ, профессор университета Майя Успенская.
«Существуют большие минусы для всех съедобных покрытий, они очень сильно реагируют на влажность окружающей среды, соответственно не все покрытия применимы для хранения, транспортировки. Также съедобные материалы в основном делаются на крахмале, желатине, которые обладают слабой механикой — надавили пальчиком, и покрытие развалилось. Мы же сделали сшитую систему, которая не разваливается и обладает хорошими механическими свойствами. Разработанное покрытие более устойчиво к влажности, его не так легко снять, более экологически безопасно», — сказала она.
По словам специалиста, разработанное покрытие состоит из желатина и хитозана. Хитозан — это природный биополимер, получаемый из костей ракообразных, он является бактериостатическим компонентом, а его смесь с желатином обеспечивает непроницаемость.
В процессе нанесения покрытия продукты окунают в специальный раствор, а затем сушат несколько часов на лабораторной сушилке. Технология адаптирована для промышленного производства, где с помощью промышленных вакуумных сушилок можно уменьшить время производства. Разработанное покрытие можно наносить не только на фрукты и овощи, а также на мясо и рыбу, оно не меняет вкус и внешний вид продуктов и продлевать сроки хранения в 1,5 раза.
«Смыть покрытие можно теплой водой. Если вдруг и не смыли что-то, то спокойненько это съедаем, потому что покрытие является биосовместимым с нашим организмом», — добавила Успенская.