Мощный ветер до 17 метров в секунду ожидается в Петербурге 9 ноября

Небо над городом на Неве уже который день подряд затянуто серыми облаками, сквозь которые лишь изредка прорывается солнце. В городе царит поздняя осень, поэтому ждать от нее благосклонности не приходится. Сегодня, 8 ноября, на погоду окажет влияние гребень антициклона, из-за чего вероятность дождей есть, но минимальная. В целом пятница прогнозируется теплая, ведь столбик термометра покажет до +9 градусов. Однако в предстоящую субботу метеоусловия изменятся. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 ноября в Северной столице местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, — пояснили спасатели.
Выходные в Петербурге прогнозируются без осадков. Воздух также прогреется до +9 градусов.
Напомним, в ночь на 8 ноября жители Ленинградской области наблюдали зеленые всполохи северного сияния в небе над озером Волоярви. Астроохотники запечатлели не только яркое атмосферное явление, но и два метеора.