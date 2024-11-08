Мощный ветер до 17 метров в секунду ожидается в Петербурге 9 ноября

Небо над городом на Неве уже который день подряд затянуто серыми облаками, сквозь которые лишь изредка прорывается солнце. В городе царит поздняя осень, поэтому ждать от нее благосклонности не приходится. Сегодня, 8 ноября, на погоду окажет влияние гребень антициклона, из-за чего вероятность дождей есть, но минимальная. В целом пятница прогнозируется теплая, ведь столбик термометра покажет до +9 градусов. Однако в предстоящую субботу метеоусловия изменятся. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС по Петербургу.