Бывший «ястреб» Толчинский может выйти против омского «Авангарда» в матче с СКА

«У всех игроков есть шансы. Сергей тренируется, у него отличный эмоциональный фон. Все ребята готовятся, в следующей игре могут быть изменения в составе. Еще не обсуждали с тренерским штабом варианты. Сделаем максимально сбалансированный состав», —заявил Роман Ротенберг на вопрос корреспондента «Чемпионата» о том, выйдет ли Толчинский в составе игроков СКА на матч против омского «Авангарда».