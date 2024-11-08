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Бывший «ястреб» Толчинский может выйти против омского «Авангарда» в матче с СКА

Об этом заявил тренер армейцев Роман Ротенберг.

Источник: ХК "Авангард"

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в матче с «Авангардом» на лед может выйти бывший «ястреб» Сергей Толчинский.

Напомним, за омский «Авангард» он играл с 2020 по май 2023 года, затем Толчинский подписал пятилетний контракт с питерским СКА.

«У всех игроков есть шансы. Сергей тренируется, у него отличный эмоциональный фон. Все ребята готовятся, в следующей игре могут быть изменения в составе. Еще не обсуждали с тренерским штабом варианты. Сделаем максимально сбалансированный состав», —заявил Роман Ротенберг на вопрос корреспондента «Чемпионата» о том, выйдет ли Толчинский в составе игроков СКА на матч против омского «Авангарда».

СКА и «Авангард» встретятся на площадке омичей 11 ноября.