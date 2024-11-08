Синоптики рассказали, стоит ли ждать калининградцам снега в декабре

«Ведущие модели ожидают положительную температурную аномалию на декабрь и отрицательную аномалию атмосферного давления над севером Европы, что означает высокую вероятность сохранения относительно тёплой погоды в нашем регионе и на большей части Европы благодаря прохождению атлантических циклонов по северу континента. При таком раскладе нас ждёт преимущественно тёплая и влажная погода в южных секторах циклонов», — говорится в сообщении.