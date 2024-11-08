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Синоптики рассказали, стоит ли ждать калининградцам снега в декабре

Пока прогноз приблизительный, картина может поменяться.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

Жителям региона ждать снега в декабре не стоит — погода будет стоять относительно тёплая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в пятницу, 8 ноября.

«Ведущие модели ожидают положительную температурную аномалию на декабрь и отрицательную аномалию атмосферного давления над севером Европы, что означает высокую вероятность сохранения относительно тёплой погоды в нашем регионе и на большей части Европы благодаря прохождению атлантических циклонов по северу континента. При таком раскладе нас ждёт преимущественно тёплая и влажная погода в южных секторах циклонов», — говорится в сообщении.

Пока прогноз очень приблизительный, картина может поменяться, подчеркнули синоптики.