Синоптики рассказали, стоит ли ждать калининградцам снега в декабре

Жителям региона ждать снега в декабре не стоит — погода будет стоять относительно тёплая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в пятницу, 8 ноября.
«Ведущие модели ожидают положительную температурную аномалию на декабрь и отрицательную аномалию атмосферного давления над севером Европы, что означает высокую вероятность сохранения относительно тёплой погоды в нашем регионе и на большей части Европы благодаря прохождению атлантических циклонов по северу континента. При таком раскладе нас ждёт преимущественно тёплая и влажная погода в южных секторах циклонов», — говорится в сообщении.
Пока прогноз очень приблизительный, картина может поменяться, подчеркнули синоптики.