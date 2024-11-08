Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 9 и 11 ноября

Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта. Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта «Нагорный» (пр. Гагарина, 29) в субботу, 9 ноября, практически весь день — с 7:00 до 21:00. В понедельник, 11 ноября, участок дороги перекроют с 7:00 до 22:00.
Согласно информации, ограничения связаны с проведением домашних хоккейных матчей: «Торпедо» на льду «Нагорного» сразится с уфимским «Салаватом Юлаевым» и с «Сочи». На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта. В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.