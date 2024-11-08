Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 9 и 11 ноября

Согласно информации, ограничения связаны с проведением домашних хоккейных матчей: «Торпедо» на льду «Нагорного» сразится с уфимским «Салаватом Юлаевым» и с «Сочи». На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта. В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.