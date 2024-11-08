Дятлова — о «страшных» заборах в Калининграде: «Мы нормы приняли слишком поздно»

Работа с ненормативными заборами в Калининграде уже ведётся, однако этот процесс был запущен слишком поздно. Такое мнение высказала корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 7 ноября, глава администрации города Елена Дятлова в ходе рабочего выезда.
«Подпункт о заборах мы ввели в нормативку не так давно, — пояснила Дятлова. — Так как закон обратной силы не имеет, то с заборами мы начинаем работать от момента принятия норм. Это о том, какие страшные заборы, и какими они должны быть. От того, что мы эти нормы приняли поздно, мы имеем то, что имеем. Но вы правы абсолютно, будем с ними работать».
Речь о заборах зашла в ходе осмотра строящихся тротуаров на улице Художественной, соединяющей улицы Бассейную и Воздушную. Дело в том, что вдоль улицы Художественной тянутся сплошные заборы, которых, согласно подпункту № 6 «Правил благоустройства» (редакция от 30 июня 2021 года), быть не должно.
В частности, этот пункт сообщает, что «на территориях жилого, общественно-делового, общественно-жилого, рекреационного назначения запрещается установка глухих (не просматриваемых насквозь) ограждений», а их высота не должна превышать 1,6 метра «за исключением случаев, установленных действующим законодательством».
Напомним, что борьбу с ненормативными заборами и ограждениями вокруг индивидуальных и многоквартирных жилых домов Елена Дятлова объявила ещё в конце мая этого года. По словам главы администрации, комитет займется понуждением к понижению заборов по той же схеме, по которой он боролся с бесхозными автомобилями на городских улицах.
Кроме того, в середине мая Елена Дятлова дала поручение устроить проверку строительных заборов. По ее словам, обращаться с жалобами на неубранные строительные ограждения можно в комитет муниципального контроля. По Центральному району можно звонить на номер 92−36−44, по Ленинградскому — 92−36−29, по Московскому — 92−36−94.