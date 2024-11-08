Дятлова — о «страшных» заборах в Калининграде: «Мы нормы приняли слишком поздно»

«Подпункт о заборах мы ввели в нормативку не так давно, — пояснила Дятлова. — Так как закон обратной силы не имеет, то с заборами мы начинаем работать от момента принятия норм. Это о том, какие страшные заборы, и какими они должны быть. От того, что мы эти нормы приняли поздно, мы имеем то, что имеем. Но вы правы абсолютно, будем с ними работать».