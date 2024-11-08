Можно ли пить антибиотики с алкоголем: возможные последствия для организма

Когда организм пасует перед бактериальной инфекцией, на помощь приходят антибиотики. Такие препараты принимают курсом и исключительно по назначению врача. Многих пациентов волнует вопрос, можно ли пить алкоголь во время или после приема антибиотиков и какие последствия для желудочно-кишечного тракта несут такие «коктейли». О сочетании антибиотиков и алкоголя, побочных эффектах для организма и временных интервалах между приемом лекарств и спиртного «Газете.Ru» рассказали врачи.