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В Ленобласти появилась льгота на ветеринарные услуги

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи смогут бесплатно стерилизовать питомцев.

Источник: Комсомольская правда

Законодательное собрание Ленинградской области ввело новую льготу на получение ветеринарных услуг. Депутаты на заседании 8 ноября одобрили инициативу губернатора Александра Дрозденко, которая закрепляет право проведение бесплатной стерилизации животных для ряда льготных категорий.

— Право на стерилизацию домашних питомцев на льготных условиях предоставляется ветеранам боевых действий и их семьям, инвалидам I и II групп и многодетным семьям, — говорится в решении, принятом законодательным собранием 47-го региона.

В ближайшее время региональное управление ветеринарии должно будет разработать порядок, по которому льготники будут получать услугу.

Кроме того, депутаты приняли поправки, которые обязывают приюты для домашних животных отчитываться о том, сколько питомцев к ним поступило, и сколько они передали в семьи.

закон