В Ленобласти появилась льгота на ветеринарные услуги

Законодательное собрание Ленинградской области ввело новую льготу на получение ветеринарных услуг. Депутаты на заседании 8 ноября одобрили инициативу губернатора Александра Дрозденко, которая закрепляет право проведение бесплатной стерилизации животных для ряда льготных категорий.
— Право на стерилизацию домашних питомцев на льготных условиях предоставляется ветеранам боевых действий и их семьям, инвалидам I и II групп и многодетным семьям, — говорится в решении, принятом законодательным собранием 47-го региона.
В ближайшее время региональное управление ветеринарии должно будет разработать порядок, по которому льготники будут получать услугу.
Кроме того, депутаты приняли поправки, которые обязывают приюты для домашних животных отчитываться о том, сколько питомцев к ним поступило, и сколько они передали в семьи.