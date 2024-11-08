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Каждый четвертый белорус выезжал из Беларуси в 2024 году

В 2024 году из Беларуси хотя бы один раз выезжал каждый четвертый гражданин.

Источник: Комсомольская правда

Каждый четвертый белорус выезжал из Беларуси в 2024 году. Соответствующие данные привели в Государственном пограничном комитете. По данным ведомства, с начала 2024 года более 2,3 миллиона белорусов выезжало за рубеж. Самолетом воспользовались 435 тысяч, остальные — наземным транспортом.

Привели в Госпогранкомитете и некоторые данные, определяющие самые востребованные у белорусов направления: на первом месте — соседняя с Беларусью Польша, ее посетили 1 миллион 15 тысяч человек, вторая позиция — у Литвы, третье — Латвия.

Ранее мы писали о том, что более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси (тут про это).