Каждый четвертый белорус выезжал из Беларуси в 2024 году. Соответствующие данные привели в Государственном пограничном комитете. По данным ведомства, с начала 2024 года более 2,3 миллиона белорусов выезжало за рубеж. Самолетом воспользовались 435 тысяч, остальные — наземным транспортом.