Каждый четвертый белорус выезжал из Беларуси в 2024 году. Соответствующие данные привели в Государственном пограничном комитете. По данным ведомства, с начала 2024 года более 2,3 миллиона белорусов выезжало за рубеж. Самолетом воспользовались 435 тысяч, остальные — наземным транспортом.
Привели в Госпогранкомитете и некоторые данные, определяющие самые востребованные у белорусов направления: на первом месте — соседняя с Беларусью Польша, ее посетили 1 миллион 15 тысяч человек, вторая позиция — у Литвы, третье — Латвия.
Ранее мы писали о том, что более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси (тут про это).