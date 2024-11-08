Капитальный ремонт продолжается в Усть-Илимской районной больнице

В Усть-Илимской районной больнице полным ходом идет капитальный ремонт. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, работы выполняют в бывших зданиях городской поликлиники № 1 и детской поликлиники по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
— Ремонт идет по графику, завершится уже к концу следующего года. Бывшее здание поликлиники № 1 почти привели в порядок, внутренние работы находятся на завершающей стадии. Сейчас приводят в порядок инженерные сети, пожарную сигнализацию, благоустраивают прилегающую территории. Там, где будет работать детская поликлиника, идут отделочные работы в подвале, на третьем этаже и лестницах, — рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
В одном из зданий появится отделение реабилитации. Пресс-служба правительства Иркутской области.
В общей сложности на капремонт выделили около 248 миллионов рублей. Помимо этого в одном из зданий появится отделение реабилитации, там помощь будут оказывать в том числе бойцам СВО и их семьям. В ближайшем будущем планируют купить магнитно-резонансный томограф.
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