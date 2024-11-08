Капитальный ремонт продолжается в Усть-Илимской районной больнице

— Ремонт идет по графику, завершится уже к концу следующего года. Бывшее здание поликлиники № 1 почти привели в порядок, внутренние работы находятся на завершающей стадии. Сейчас приводят в порядок инженерные сети, пожарную сигнализацию, благоустраивают прилегающую территории. Там, где будет работать детская поликлиника, идут отделочные работы в подвале, на третьем этаже и лестницах, — рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.