Свердловчанин после 50 лет брака оказался официально неженатым

В Первоуральске пожилая пара через суд добивалась возможности получить награду «Совет да любовь». Она выдается парам на 50-летие брака. Награда представляет собой памятный знак с одноименной надписью. Также к ней полагается единоразовая денежная выплата в 5000 рублей.