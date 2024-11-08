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Свердловчанин после 50 лет брака оказался официально неженатым

Мужчина обратился в суд для признания брака действительным.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске пожилая пара через суд добивалась возможности получить награду «Совет да любовь». Она выдается парам на 50-летие брака. Награда представляет собой памятный знак с одноименной надписью. Также к ней полагается единоразовая денежная выплата в 5000 рублей.

Пенсионеры прожили в браке 50 лет. Однако в получении награды Управление социальной политики им отказало.

— Отказ был мотивирован тем, что в свидетельстве о заключении брака, а также свидетельствах о рождении детей допущена опечатка в отчестве заявителя, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого пенсионер пожаловался в прокуратуру Первоуральска. Надзорное ведомство обратилось в суд, который установил, что пожилая пара действительно все это время состояла в браке.

В прокуратуре подчеркнули, что проконтролируют фактическое исполнение решения суда.