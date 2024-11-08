Выброшенная за последние два дня Солнцем энергия суммарно равна пяти вспышкам Х

«Такой сценарий в целом благоприятен для Земли, поскольку условные десять вспышек класса М, безусловно, лучше для планеты, чем один-два X взрыва, пусть даже и эквивалентных им по энергии.. В то же время эволюция всех активных центров на Солнце всегда идет по пути упрощения структуры, что может естественным образом привести к переходу на менее благоприятные вспышечные режимы», — отмечается в сообщении.