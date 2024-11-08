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За неделю в Самарской области вирусные инфекции подхватили 12 тысяч человек

В Самарской области от гриппа привились почти 1,4 миллионов человек.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость вирусными инфекциями в Самарской области сейчас довольно низкая и не достигает эпидемического порога. За неделю ОРВИ в регионе заболели 12 тысяч человек.

— Случаев гриппа при этом не выявлено, — отметила пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

В ведомстве напомнили, что защититься от опасных инфекций помогает прививка. В Самарской области продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент привились уже более 1,4 миллионов человек. Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями также могут привиться от пневмококковой инфекции и коронавируса.

здоровье