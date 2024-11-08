За неделю в Самарской области вирусные инфекции подхватили 12 тысяч человек

В ведомстве напомнили, что защититься от опасных инфекций помогает прививка. В Самарской области продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент привились уже более 1,4 миллионов человек. Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями также могут привиться от пневмококковой инфекции и коронавируса.