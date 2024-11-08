В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили

«Мы рады, что участвуем в этом фестивале каждый год и получаем награды. Это очень отрадно. Узбекские режиссеры знают своих белорусских коллег, приезжают к ним в гости каждый год. С 2018 года мы приезжаем и снимаем в Беларуси фильмы. Здесь были сняты картины “Илхак”, “Память”, “Весна любви” и многие другие. Лента “Узбечка” тоже была снята в Беларуси в 2022 году», — рассказал директор киноконцерна «Узбекфильм» Баходир Адилов.