В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В рамках XXX Международного кинофестиваля «Лiстапад» в Минске, состоявшегося 1 — 8 ноября, прошел День узбекского кино, сообщает ИА «Дунё».
Гостями мероприятия стали первый замминистра культуры Беларуси Валерий Громада, делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства кинематографии при министерстве культуры Алишером Ходжаевым, представители официальных кругов Беларуси и аккредитованного в стране дипкорпуса, а также журналисты.
На церемонии открытия говорили о динамичном развитии узбекско-белорусских отношений в последние годы, сотрудничестве в различных сферах, в том числе в области кинематографии.
С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.
«Было отмечено, что узбекское кино сегодня имеет свои особенности, оно ориентировано на пропаганду таких аспектов, как национальные ценности, история, любовь к Родине и уважение к старшему поколению», — говорится в сообщении.
На юбилейном форуме в Минске в основном конкурсе неигровых фильмов Узбекистан представил документальный фильм «Шухрат Аббасов крупным планом» режиссеров Улугбека Юлдашева и Эльджона Аббасова, а также вне конкурса — военную драму «Узбечка» режиссера Акбара Бектурдиева.
«Мы рады, что участвуем в этом фестивале каждый год и получаем награды. Это очень отрадно. Узбекские режиссеры знают своих белорусских коллег, приезжают к ним в гости каждый год. С 2018 года мы приезжаем и снимаем в Беларуси фильмы. Здесь были сняты картины “Илхак”, “Память”, “Весна любви” и многие другие. Лента “Узбечка” тоже была снята в Беларуси в 2022 году», — рассказал директор киноконцерна «Узбекфильм» Баходир Адилов.
Для справки: «Узбечка» — картина о Великой Отечественной войне, о женщинах, которые участвовали в ней наравне с мужчинами, работая медсестрами, врачами. Героиня фильма — снайпер. Ее прототип — герой войны советский снайпер Зиба Ганиева. После войны она стала известным ученым. О ней было снято много документальных фильмов, а художественный фильм — впервые. Создатели картины показали собирательный образ мужественных и самоотверженных женщин.