Создан наносенсор для распознавания спиральных молекул

В частности, ученые давно пытаются приспособить метаповерхности для работы в качестве датчиков молекул определенной формы, для обнаружения которых используется особым образом «закрученный» свет. За последние годы физики создали сразу несколько подобных поверхностей, для получения которых применяются сложные технологические процедуры и дорогие материалы. Российские и китайские исследователи выяснили, что метаповерхности с нужными свойствами можно создавать, используя обычное стекло и кремниевые наночастицы, похожие по форме на эллипсы.