Пивную, где выступал Гитлер с торжественной речью, взорвали 85 лет назад

Первый после окончания Первой мировой войны стал членом Фрайкора, антикоммунистического «белого» ополчения (который некоторые считают предтечей нацизма), но спустя пару лет сам вошел в тесный контакт с компартией. Второй, фон Халем, был участником гитлеровского Пивного путча 1923 года, но после него присоединился к консервативному католическому движению. Предпринять они ничего не успели: еще на стадии задумки Рёмера арестовало Гестапо и отправило в концлагерь до 1939 года. Выйдя из него, бывший фрайкоровец в связке со старым напарником вновь попытался организовать заговор против Гитлера, считая войну гибельной для Германии. Результат был тот же — арест для обоих и на этот раз казнь.