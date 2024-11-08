XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится в Уфе 26 и 27 ноября

26 и 27 ноября в Уфе пройдет XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Башкирии и Министерство торговли и интеграции Казахстана.
Форум проводится каждый год, его цель — поддержание и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух государств. По традиции в нем примут участие представители бизнеса, науки и общественных кругов, а также главы министерств, субъектов России и областей Казахстана. Ожидается участие более 3,5 тысяч человек.
Для участников обещают подготовить насыщенную деловую и культурную программу. За два дня пройдут обсуждения реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран.
Глава Башкирии Радий Хабиров отмечает, что Казахстан — один из основных партнеров республики.
— Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как динамично развивается Казахстан. Наш годовой торговый оборот приблизился к пятистам миллионов долларов и он, действительно, имеет огромный потенциал роста. В ближайшей перспективе мы постараемся его реализовать. При этом важно активно работать в направлении промышленной кооперации. Мы уже видим рост числа предприятий из Башкортостана, которые открывают свои производства в Казахстане, — заявил руководитель республики.
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