В РАН заявили, что ИИ обезопасит работающих с опасными веществами химиков

По словам ученого, развитию нейросетей в химии препятствует отсутствие большого количества данных, на которых она бы могла обучиться. Это связано с тем, что сами ученые обрабатывают только 10% из полученных экспериментальных результатов. Ускорить этот процесс, по мнению эксперта, могла бы публикация большего числа данных в открытом доступе для обучения ИИ.