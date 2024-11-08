В РАН заявили, что ИИ обезопасит работающих с опасными веществами химиков

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые-химики, благодаря внедрению технологий на основе ИИ, смогут создавать двойники химических реакций в цифре вместо проведения реальных экспериментов. Это позволит обезопасить ученых в работе с опасными и токсичными веществами, таким мнением на лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) академик РАН, заведующий лабораторией Института органической химии РАН Валентин Анаников.
«Активно прорабатываются так называемые цифровые двойники, которые позволяют получать значимые результаты без экспериментальной работы. Можно делать цифровые двойники для отдельных химических реакций. В первую очередь, это будет развиваться для опасных, высокотоксичных, высокоэнергетических материалов, где участие человека становится рискованным», — сказал он.
По словам ученого, развитию нейросетей в химии препятствует отсутствие большого количества данных, на которых она бы могла обучиться. Это связано с тем, что сами ученые обрабатывают только 10% из полученных экспериментальных результатов. Ускорить этот процесс, по мнению эксперта, могла бы публикация большего числа данных в открытом доступе для обучения ИИ.
Валентин Анаников — российский ученый, один из самых молодых академиков РАН, заведующий лабораторией Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. В декабре прошлого года он стал лауреатом научной премии «Сбера». Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.