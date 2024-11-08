IVE и Давид Гетта представили сингл Supernova Love

Женская K-pop группа IVE выпустила песню Supernova Love, записанную совместно с французским диджеем Давидом Гетта. Композиция вышла в рамках проекта Collab от компании The Collab X.
Мелодичный сингл содержит семпл инструментального трека покойного композитора Рюити Сакамото Merry Christmas, Mr. Lawrence из одноименного фильма 1983 года.
На песню был снят клип, в котором IVE поют в космосе на фоне мерцающих звезд. Гетта появляется в ролике сначала в виде анимационного персонажа, а затем становится голограммой.
Ранее коллектив исполнил Supernova Love на концерте в Токио.