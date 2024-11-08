Убийца 17-летней школьницы Лены Патрушевой вернулся в Челябинск с СВО

Так и произошло. На вечеринке по случаю Хэллоуина, куда Лена пришла со своим парнем, девушка познакомилась со студентом. Он сразу понравился школьнице, и они продолжили общение в соцсетях. Судя по скриншотам переписки, которые были в уголовном деле, их симпатия была взаимной, при этом оба понимали, что сначала Лена должна разорвать отношения с Планковым. В переписке она говорила, что ей ужасно стыдно перед Кириллом и что у них нет будущего, но бросить она его не может и не сможет еще долго. Студент ответил ей, что может и подождать.