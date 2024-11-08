В Омской области закрывается еще одна паромная переправа

«Сообщаем, что с 10 ноября прекращает свою работу паромная переправа “Тузаклы — Усть-Шиш”. Работа Знаменской паромной переправы на автомобильной дороге “Знаменское — Качуково” продлится ориентировочно до 18 ноября, в зависимости от погодных условий», — говорится в сообщении.