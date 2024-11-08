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В Омской области закрывается еще одна паромная переправа

Администрация Знменского района заявилв в пятницу, 8 ноября 2024 года, в соцсети Вконтакте о скором закрытии паромной переправы Тузаклы Усть-Шиш.

«Сообщаем, что с 10 ноября прекращает свою работу паромная переправа “Тузаклы — Усть-Шиш”. Работа Знаменской паромной переправы на автомобильной дороге “Знаменское — Качуково” продлится ориентировочно до 18 ноября, в зависимости от погодных условий», — говорится в сообщении.

Напомним, что с четверга, 7 ноября 2024 года, закрылась Бородинская паромная переправа, котоорая соединяет рабочий поселок Тевриз и деревню Бородинка.

При этом в регионе пока еще продолжают работать 7 паромных переправ:

— Никольская, соединяет с. Усть-Ишим и с. Никольск;

— Аксеновская, соединяет п. Аксеново и с. Ярково;

— Изюкская, соединяет р.п. Тевриз и с. Александровка;

— Белоярская, соединяет р.п. Тевриз и п. Белый Яр;

— Большереченская, соединяет р.п. Большеречье и с. Артын;

— Черлакская, соединяет р.п. Черлак и р.п. Нововаршавка;

— Знаменская, соединяет с. Знаменское — с. Качуково.