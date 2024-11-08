Сколько стоит жизнь в Нью-Йорке в 2024 году

При этом ездят в нью-йоркском метро не только звезды, но и городские сумасшедшие. Заходя в вагон, ты смотришь, что за люди там сидят, и если видишь там кого-то, скажем так, не очень адекватного, выходишь. Иногда бывает, что ты уже едешь в вагоне, заходит какой-нибудь странный персонаж — и все люди резко встают, переходят в другой вагон. А бывает наоборот: в вагон заходят стильно одетые молодые ребята, включают музыку и начинают классно танцевать. Метро в Нью-Йорке — это такая отдельная маленькая жизнь. Конечно, сравнивать его с московским нельзя, потому метро в Москве — самое красивое в мире. В нью-йоркском метро есть совсем старые станции, которые выглядят, мягко говоря, не очень привлекательно, а есть новые — они вполне приличные. В Москве мы привыкли, что поезда ходят каждые две минуты, в Нью-Йорке их расписание напрямую зависит от времени суток. По будням в рабочие часы поезда ходят с интервалом около четырех минут, в выходные и в ночное время — раз в полчаса. Но есть и плюсы: метро в Нью-Йорке работает круглосуточно.