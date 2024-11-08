В Краснодаре не зафиксированы вспышки вируса Коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В кубанской столице, как и по всему региону, не зафиксировано вспышек и очагов заболевания. С начала 2024 года, по данным краевого Роспотребнадзора, выявлено три случая инфекции, вызванной вирусом Коксаки.
Кроме того, в Краснодаре не поступило ни одного звонка от туристов, приезжающих из Турции, с жалобами на недомогание.
Чтобы защититься от сезонных вирусных заболеваний, специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и сразу обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.
Проконсультироваться в региональном управлении Роспотребнадзора можно по телефону