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В Краснодаре не зафиксированы вспышки вируса Коксаки

В Краснодаре не поступило ни одного звонка от туристов, приезжающих из Турции, с жалобами на недомогание.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре не зафиксированы вспышки вируса Коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В кубанской столице, как и по всему региону, не зафиксировано вспышек и очагов заболевания. С начала 2024 года, по данным краевого Роспотребнадзора, выявлено три случая инфекции, вызванной вирусом Коксаки.

Кроме того, в Краснодаре не поступило ни одного звонка от туристов, приезжающих из Турции, с жалобами на недомогание.

Чтобы защититься от сезонных вирусных заболеваний, специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и сразу обращаться к врачам при ухудшении самочувствия.

Проконсультироваться в региональном управлении Роспотребнадзора можно по телефону 8 (918) 434−17−45 (доб.163) в рабочее время. Обращения также принимают по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

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