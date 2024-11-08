Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следствие назвало главарей убивавшей людей 25 лет подряд банды экс-силовиков

В действовавшую с конца 1990-х годов ОПГ входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие внутренних войск, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Следственный комитет назвало главарей банды.
Источник: Следственный комитет

С 1998 по 2023 годы в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и ряде других регионов России действовала жестокая преступная группировка, специализировавшаяся на вымогательствах, похищениях и убийствах людей. Сейчас Следственный комитет России завершил расследование возбужденного в отношении обвиняемых уголовного дела, в котором насчитывается 80 томов. По делу проходят 14 человек.

Следователи считают главарем ОПГ бывшего военнослужащего Павла Христева. Его задержали в конце марта 2023 года по подозрению в нападении на предпринимателя из Калужской области. Вместе с Павлом действовал и его сын Александр.

Кроме того, в банду, по версии правоохранительных органов, входили начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Сергей Волостных. Показания против членов ОПГ дал бывший сотрудник органов внутренних дел Алексей Чеботарев, ставший после увольнения из МВД индивидуальным предпринимателем.

Обвиняемым инкриминируют убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его подруги в 2004 году, похищение и убийство владельца фирмы и ее бухгалтера в 2002 году, убийства ряда криминальных авторитетов в 2002 и 2003 годах.