Следствие назвало главарей убивавшей людей 25 лет подряд банды экс-силовиков

С 1998 по 2023 годы в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и ряде других регионов России действовала жестокая преступная группировка, специализировавшаяся на вымогательствах, похищениях и убийствах людей. Сейчас Следственный комитет России завершил расследование возбужденного в отношении обвиняемых уголовного дела, в котором насчитывается 80 томов. По делу проходят 14 человек.
Следователи считают главарем ОПГ бывшего военнослужащего Павла Христева. Его задержали в конце марта 2023 года по подозрению в нападении на предпринимателя из Калужской области. Вместе с Павлом действовал и его сын Александр.
Кроме того, в банду, по версии правоохранительных органов, входили начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Сергей Волостных. Показания против членов ОПГ дал бывший сотрудник органов внутренних дел Алексей Чеботарев, ставший после увольнения из МВД индивидуальным предпринимателем.
Обвиняемым инкриминируют убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его подруги в 2004 году, похищение и убийство владельца фирмы и ее бухгалтера в 2002 году, убийства ряда криминальных авторитетов в 2002 и 2003 годах.