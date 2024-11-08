Следствие назвало главарей убивавшей людей 25 лет подряд банды экс-силовиков

С 1998 по 2023 годы в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и ряде других регионов России действовала жестокая преступная группировка, специализировавшаяся на вымогательствах, похищениях и убийствах людей. Сейчас Следственный комитет России завершил расследование возбужденного в отношении обвиняемых уголовного дела, в котором насчитывается 80 томов. По делу проходят 14 человек.