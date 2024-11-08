Михаил Друтман рассказал о «диких» туристах в Калининграде

— Остальные — тоже туристы. Но «дикари», как их называли. Куда из Калининграда летали раньше? В Сочи, в Сухуми, в Одессу к Черном морю. И там снимали жилье. Я так все детство провел, каждый год был с мамой и папой в Одессе, где у нас были родственники. Приезжали, снимали «лачугу». Теперь снимают апартаменты, — рассказал гость студии.