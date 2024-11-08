Михаил Друтман рассказал о «диких» туристах в Калининграде

Большинство отдыхающих, которые прилетают в Калининградскую область — это «дикие» туристы. Они сами бронируют жилье и не обращаются в турфирмы. Об этом директор турфирмы «Балтма турс» Михаил Друтман рассказал 8 ноября в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».
— Все полные самолеты, прилетающие — это не люди, заполняющие отели. Когда мы говорим о двух миллионах туристов, я всегда себе делаю пометочку в голове — а сколько этих людей приехало по путевкам и по турам от турфирм или в турфирмы? В основном это частные приезды. Мы вернулись в Советский Союз.
По оценке Михаила Друтмана, в Калининградскую область по турпутевкам приезжает в лучшем случае 20−30 процентов от всех туристов.
— Остальные — тоже туристы. Но «дикари», как их называли. Куда из Калининграда летали раньше? В Сочи, в Сухуми, в Одессу к Черном морю. И там снимали жилье. Я так все детство провел, каждый год был с мамой и папой в Одессе, где у нас были родственники. Приезжали, снимали «лачугу». Теперь снимают апартаменты, — рассказал гость студии.