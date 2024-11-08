Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в Прикамье

Как сообщили в надзорном ведомстве, на сегодняшний день электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Также возобновлена поставка воды с водозабора «Извер» в Березниках. Сейчас проводятся проверки соблюдения прав граждан на предоставление коммунальных услуг, в том числе по вопросу проведения перерасчета платы.