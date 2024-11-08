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Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в Прикамье

Проводятся проверки соблюдения прав граждан на предоставление коммунальных услуг.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль процесс восстановления электроснабжения и водоснабжения в северных территориях Пермского края. В частности, устранение последствий снегопадов, прошедших этих районах в начале ноября.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на сегодняшний день электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Также возобновлена поставка воды с водозабора «Извер» в Березниках. Сейчас проводятся проверки соблюдения прав граждан на предоставление коммунальных услуг, в том числе по вопросу проведения перерасчета платы.

Напомним, вечером 2 ноября в Березниках из неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Это привело к остановке работы водозабора «Извер» и частичному отключению насосов на водозаборе «Усолка». В результате, без воды и без света остались многоквартирные дома и социальные объекты. Только спустя несколько дней энергетикам удалось восстановить работу водозаборов.

ЖКХ