Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на двух улицах отключат холодную воду 12 и 13 ноября

Самарцев предупредили о временном отключении холодной воды из-за плановых работ.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре жителей предупредили о ремонтно-профилактических работах на сетях водоснабжения на следующей неделе. Сразу на двух улицах временно перекроют холодную воду. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

«12 ноября заменят участок водопроводной линии диаметром 100 мм и проведут ремонт четырех задвижек на улице Гастелло», — отметили в пресс-службе.

Так, холодную воду отключат с 10:00 до 13:00 в доме по улице Гастелло, 35а. На следующий день, 13 ноября, из-за работ по замене трубопровода, запорной арматуры и насосного агрегата останутся без ХВС жители дома на проспекте Металлургов, 23. Отключение воды здесь продлится с 10:00 до 16:00.

В компании предупредили, что информация об отключении воды может быть скорректирована. Жителям рекомендуют заранее запастись водой.

ЖКХ