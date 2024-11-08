В Самаре на двух улицах отключат холодную воду 12 и 13 ноября

Так, холодную воду отключат с 10:00 до 13:00 в доме по улице Гастелло, 35а. На следующий день, 13 ноября, из-за работ по замене трубопровода, запорной арматуры и насосного агрегата останутся без ХВС жители дома на проспекте Металлургов, 23. Отключение воды здесь продлится с 10:00 до 16:00.