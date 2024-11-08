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Рекорд продаж зафиксирован на рынке новых автомобилей в Беларуси в октябре 2024

В Беларуси в октябре 2024 года поставлен рекорд продаж на рынке новых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Рекорд продаж зафиксирован на рынке новых автомобилей в Беларуси в октябре 2024 года. Соответствующей статистикой поделились в Автомобильной ассоциации.

Общее количество реализованных участниками БАА новых легковых автомобилей в октябре-2024 составило почти пять тысяч штук. Если сравнить эти цифры с аналогичным периодом 2023 года, что можно говорить об увеличении продаж сразу в два раза.

Относительно сентября-2024 прирост составил 669 машин.

Что касается автомобильных марок, которые предпочитают покупать белорусы, то здесь два лидера: BELGEE и Geely. На долю этих автомобильных брендов по итогам 2024 года приходится 51% продаж новых легковых автомобилей, которые были реализованы компаниями-участницами Автомобильной ассоциации.

Ранее мы писали о том, что больше трех десятков супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси (здесь про это).