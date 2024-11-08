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Спасатели вновь предупредили астанчан о сильном ветре

Жителей Астаны вновь предупредили о непогоде — в городе ожидаются сильный ветер и метель, сообщили в столичном департаменте по ЧС, передает NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°

Спасатели заявили, что согласно прогнозу РГП «Казгидромет» 9 ноября в Астане ожидается метель. Также прогнозируется порывистый сильный ветер: 15−20 м/с, временами — 23−28 м/с. В воскресенье, 10 ноября, в городе также сохранится сильный ветер до 23−28 м/c, вместе с этим ожидается снег.

Напомним, что в Астане несколько дней наблюдается непогода — 6 ноября в городе поднялся сильный ветер, из-за него опрокинулась автобусная остановка, сообщили в пресс-службе акимата столичного района Алматы. Также разбились стекла другого остановочного комплекса. Спасатели предупредили астанчан о порывах ветра 30 м/c. Кроме того, они дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя в плохую погоду.