Спасатели вновь предупредили астанчан о сильном ветре

Спасатели заявили, что согласно прогнозу РГП «Казгидромет» 9 ноября в Астане ожидается метель. Также прогнозируется порывистый сильный ветер: 15−20 м/с, временами — 23−28 м/с. В воскресенье, 10 ноября, в городе также сохранится сильный ветер до 23−28 м/c, вместе с этим ожидается снег.
Напомним, что в Астане несколько дней наблюдается непогода — 6 ноября в городе поднялся сильный ветер, из-за него опрокинулась автобусная остановка, сообщили в пресс-службе акимата столичного района Алматы. Также разбились стекла другого остановочного комплекса. Спасатели предупредили астанчан о порывах ветра 30 м/c. Кроме того, они дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя в плохую погоду.