Спасатели вновь предупредили астанчан о сильном ветре

Напомним, что в Астане несколько дней наблюдается непогода — 6 ноября в городе поднялся сильный ветер, из-за него опрокинулась автобусная остановка, сообщили в пресс-службе акимата столичного района Алматы. Также разбились стекла другого остановочного комплекса. Спасатели предупредили астанчан о порывах ветра 30 м/c. Кроме того, они дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя в плохую погоду.