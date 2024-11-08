Конкурс «Феи в белых халатах 2024» стартовал в Иркутской области

«Комсомольская правда» в Иркутске предоставляет возможность искренне поблагодарить врачей: в рамках проекта «Клиника года 2024» проходит конкурс «Феи в белых халатах в Иркутске 2024». Участие могут принять сотрудницы медицинских учреждений Приангарья.
Для этого нужно лишь загрузить фото в белом халате, указать фамилию, имя, должность, город или район, в котором работаете, а также написать небольшой рассказ о профессии, увлечениях и достижениях.
С 7 ноября 2024 по 31 января 2025 будет проходить открытое голосование, в феврале 2025 огласят результаты.
Затем состоится торжественное награждение. Трем победителям, набравшим больше всего «сердечек», вручат дипломы. В газете «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru опубликуют итоговую статью с личными фото. Победителей пригласят в программу на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ.