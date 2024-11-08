Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы пожаловались на пестрые вывески

С нарушителями проведут беседы.

Источник: Комсомольская правда

На приеме у исполняющего обязанности главы Ленинского района Воронежа посетители затронули важный вопрос о соблюдении правил дизайн-регламента отдельными предпринимателями. Горожане обратили внимание, что не все из владельцев торговых точек и коммерческих предприятий соблюдают установленные нормы в оформлении фасадов, вывесок и размещении рекламных конструкций. Пестрые фасады выглядят неопрятно и портят вид улиц.

И.о. главы района Иван Молоканов согласился с заявителями, отметив важность соблюдения этих регламентов и пообещал, что управа проведет с владельцами помещений разъяснительную работу.

В управе отметили, что такие встречи позволяют обсудить насущные проблемы и дают жителям района почувствовать свою значимость и вовлеченность в жизнь города.