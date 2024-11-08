Воронежцы пожаловались на пестрые вывески

На приеме у исполняющего обязанности главы Ленинского района Воронежа посетители затронули важный вопрос о соблюдении правил дизайн-регламента отдельными предпринимателями. Горожане обратили внимание, что не все из владельцев торговых точек и коммерческих предприятий соблюдают установленные нормы в оформлении фасадов, вывесок и размещении рекламных конструкций. Пестрые фасады выглядят неопрятно и портят вид улиц.