Воронежцы пожаловались на пестрые вывески

На приеме у исполняющего обязанности главы Ленинского района Воронежа посетители затронули важный вопрос о соблюдении правил дизайн-регламента отдельными предпринимателями. Горожане обратили внимание, что не все из владельцев торговых точек и коммерческих предприятий соблюдают установленные нормы в оформлении фасадов, вывесок и размещении рекламных конструкций. Пестрые фасады выглядят неопрятно и портят вид улиц.
И.о. главы района Иван Молоканов согласился с заявителями, отметив важность соблюдения этих регламентов и пообещал, что управа проведет с владельцами помещений разъяснительную работу.
В управе отметили, что такие встречи позволяют обсудить насущные проблемы и дают жителям района почувствовать свою значимость и вовлеченность в жизнь города.