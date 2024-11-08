Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел бокс-сет с саундтреком к аниме «Самурай Чамплу» от продюсера Nujabes

Музыка японского продюсера и диджея Nujabes из аниме-сериала «Самурай Чамплу» (2004) вышла ограниченным тиражом на шести семидюймовых виниловых пластинках. Релиз посвящен 20-летию культового проекта от режиссера Синъитиро Ватанабэ.

Источник: Звук

Музыка японского продюсера и диджея Nujabes из аниме-сериала «Самурай Чамплу» (2004) вышла ограниченным тиражом на шести семидюймовых виниловых пластинках. Релиз посвящен 20-летию культового проекта от режиссера Синъитиро Ватанабэ.

В бокс-сете оказались заглавная композиция сериала Battlecry, записанная совместно с рэпером Shing02, трек Aruarian Dance и другие работы Nujabes в стиле лоу-фай-хип-хоп. Также сборник содержит сцены из вступительной заставки «Самурая Чамплу» и новые иллюстрации по его мотивам.

Ранее мы рассказывали о десяти классических опенингах из аниме, куда включили и произведение Нуждабеса.