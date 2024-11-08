Вышел бокс-сет с саундтреком к аниме «Самурай Чамплу» от продюсера Nujabes

В бокс-сете оказались заглавная композиция сериала Battlecry, записанная совместно с рэпером Shing02, трек Aruarian Dance и другие работы Nujabes в стиле лоу-фай-хип-хоп. Также сборник содержит сцены из вступительной заставки «Самурая Чамплу» и новые иллюстрации по его мотивам.