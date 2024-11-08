Новый метод обучения ИИ может повысить качество рекомендаций в онлайн-сервисах

Последующие проверки работы этого протокола обучения показали, что его применение в некоторых случаях на 2% повысило точность рекомендаций, вырабатываемых и тем, и другим алгоритмом, по сравнению с уже существующими подходами, а расходы времени и ресурсов на процесс обучения и работу ИИ при этом растут несущественным образом. В перспективе это позволит значительно улучшить качество рекомендаций в онлайн-сервисах и на маркетплейсах, подытожили исследователи.