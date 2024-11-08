Известный казахстанский художник ушел из жизни в Караганде

Сейтмахан Калмаханов родился в 1940 году. Он окончил художественное училище имени Н. В. Гоголя, высшее художественно-промышленное училище имени С. Строганова в Москве. Он был членом Союза художников СССР и членом правления Союза художников СССР, будучи главным художником карагандинских художественно-производственных мастерских и председателем Союза художников Караганды в 1978—1987 годах.

Свой творческий путь Сейтмахан Калмаханов начал как дизайнер интерьеров и экстерьеров, но так или иначе, на протяжении последних десятилетий он занимался живописью. Его интересовал исторический феномен предков, поэтому часто в его полотнах фигурирует изображение традиционного быта или ремесел, не утративших своего значения и сейчас.