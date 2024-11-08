Известный казахстанский художник ушел из жизни в Караганде

Как сообщает издание, информацию о кончине художника подтвердили в областном музее Изобразительного искусства.
Сейтмахан Калмаханов родился в 1940 году. Он окончил художественное училище имени Н. В. Гоголя, высшее художественно-промышленное училище имени С. Строганова в Москве. Он был членом Союза художников СССР и членом правления Союза художников СССР, будучи главным художником карагандинских художественно-производственных мастерских и председателем Союза художников Караганды в 1978—1987 годах.
В портретном жанре Сейтмахан Калмаханов предпочитал создание типического образа, отражающего особенности поколения или эпохи. И в итоге портреты его кисти обретали черты монументализации. Одновременно искусствоведы описывают его полотна как романтичные: в них заложена большая любовь к родной земле, к своему народу.
«В областном музее Изобразительного искусства хранятся работы Сейтмахана Калмаханова, это воссозданные лица исторических легенд, рассуждения о тяготах войны, а также портреты выдающихся личностей. Созданные им образы неоспоримы и ложатся в сознание зрителя как нечто правдоподобное и достоверное».
Сейтмахан Калмаханович вместе со своей супругой Сауле вырастил троих замечательных сыновей. Мадихан Калмаханов пошел по стопам отца и стал художником. Буквально вчера, 7 ноября, его новая выставка открылась в карагандинском музее ИЗО.
В октябре стало известно о том, что в возрасте 77 лет скончался известный в Казахстане композитор Рамазан Елибаев. Он известен такими своими шлягерами из 80-х, как «Тұмарым», «Жаным-ау», «Көздер-ай».
Также недавно ушел из жизни известный государственный деятель Казахстана Кенжебек Укин. В первые годы обретения Казахстаном независимости он стал главой областной администрации (ныне должность называется «аким») Костанайской области.