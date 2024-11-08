ГАИ проведет по Башкирии в выходные массовые проверки

В Башкирии 9 и 10 ноября пройдут профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
На протяжении выходных сотрудники ГАИ вместе с территориальными экипажами будет обеспечивать безопасность на федеральных и региональных дорогах.
Проверки будут ориентированы на профилактику дорожно-транспортных происшествий, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как пьяная езда и вождение без прав.
Севастьянов напомнил, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД республики 8 (347) 279−32−92, а также в чат-бот региональной дорожной полиции @GIBDDRB_02bot.
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