Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ проведет по Башкирии в выходные массовые проверки

9 и 10 ноября в Башкирии пройдут массовые рейды ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 9 и 10 ноября пройдут профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На протяжении выходных сотрудники ГАИ вместе с территориальными экипажами будет обеспечивать безопасность на федеральных и региональных дорогах.

Проверки будут ориентированы на профилактику дорожно-транспортных происшествий, выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как пьяная езда и вождение без прав.

Севастьянов напомнил, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД республики 8 (347) 279−32−92, а также в чат-бот региональной дорожной полиции @GIBDDRB_02bot.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.