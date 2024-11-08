Узнала о раке на диспансеризации: В Ростове у 29-летней ростовчанки выявили онкологию

А еще раньше ростовские врачи нашли огромную миому у пациентки, которая не могла забеременеть. Оказалось, что женщина знала о доброкачественной опухоли уже давно, но лечение так и не начала. В итоге образование достигло 3,5 килограмма. Из-за огромной опухоли ребенку просто не хватило бы места для развития. Специалисты НИИАП удалили пациентке опухоль и сохранили ей возможность стать мамой в будущем.