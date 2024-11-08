Узнала о раке на диспансеризации: В Ростове у 29-летней ростовчанки выявили онкологию

В городской поликлинике № 9 в Ростове у 29-летней женщины обнаружили рак во время диспансеризации. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Обнаружив у женщины подозрительные симптомы, медики обследовали пациентку с помощью высокочувствительного скрининга шейки матки — жидкостной цитологии. Исследование выявляет аномальные клетки, которые с большой вероятностью могут стать раковыми. Метод помогает диагностировать онкологию на ранней стадии.
После жидкостной цитологии ростовчанку направили в профильное учреждение для дообследования и лечения.
Пациентку обследовали с помощью высокочувствительного скрининга шейки матки. Иван МАКЕЕВ.
— Врачи женской консультации ростовской поликлиники № 9 обеспокоены участившимися случаями обнаружения злокачественных новообразований у молодого населения и призывают обязательно посещать гинеколога один раз в год, — сообщили в министерстве.
Напомним, весной в поликлинике № 9 у 69-летней женщины диагностировали онкологию. Пенсионерка жаловалась на кровянистые выделения и общее ухудшение самочувствия. При этом она давно не посещала врачей — считала, что во время менопаузы делать это не нужно.
Врачи выявили у пациентки дисплазию шейки матки второй — третьей степени. Дисплазия шейки матки третьей степени считается предраковым состоянием или неинвазивным раком, то есть без метастазов. УЗИ органов малого таза показало у женщины новообразование в теле матки. Ростовчанку направили в гинекологическое отделение поликлиники № 6, где ей провели гистологическое исследование. Обследование показало, что у женщины дифференцированный плоскоклеточный рак.
Медики призывают женщин обследовать у гинеколога раз в год. Алексей БУЛАТОВ.
А еще раньше ростовские врачи нашли огромную миому у пациентки, которая не могла забеременеть. Оказалось, что женщина знала о доброкачественной опухоли уже давно, но лечение так и не начала. В итоге образование достигло 3,5 килограмма. Из-за огромной опухоли ребенку просто не хватило бы места для развития. Специалисты НИИАП удалили пациентке опухоль и сохранили ей возможность стать мамой в будущем.