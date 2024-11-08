КазАвтоЖол ограничил движение на участке трассы «Екатеринбург-Алматы»

«8 ноября 2024 года в 16:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения “Екатеринбург-Алматы” км 1505−1610 (от города Караганда до поселка Аксу-Аюлы) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта», — указывается в сообщении компании-оператора автодорожного движения.