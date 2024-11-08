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КазАвтоЖол ограничил движение на участке трассы «Екатеринбург-Алматы»

Низовая метель, возможные заморозки и гололед — такие причины побудили ввести ограничения.

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. «КазАвтоЖол» просит водителей соблюдать осторожность.

«8 ноября 2024 года в 16:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения “Екатеринбург-Алматы” км 1505−1610 (от города Караганда до поселка Аксу-Аюлы) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта», — указывается в сообщении компании-оператора автодорожного движения.

Специалисты «КазАвтоЖола» пока воздерживаются от информации о сроках, когда ограничения снимут.