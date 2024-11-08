В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучший проект памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку проекта памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Свои заявки жители смогут отправить до 1 декабря 2024 года. Автор лучшего проекта получит миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— С 12 по 19 декабря жюри конкурса определит 10 финалистов. Им предстоит в период с 20 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года изготовить макет скульптурной композиции и передать его организатору для рассмотрения на втором заседании жюри, — рассказали в администрации.
Второе заседание жюри состоится в период с 3 по 14 февраля 2025 года. Далее — с 24 по 28 февраля — пройдет награждение победителя и призеров. Как отметили в администрации, в конкурсе смогут побороться скульпторы, дизайны и архитекторы, а также учащиеся вузов и колледжей по соответствующим специальностям. Принять участие они могут как в одиночку, так и в составе коллектива.