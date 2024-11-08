В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучший проект памятника Алексею Балабанову

Второе заседание жюри состоится в период с 3 по 14 февраля 2025 года. Далее — с 24 по 28 февраля — пройдет награждение победителя и призеров. Как отметили в администрации, в конкурсе смогут побороться скульпторы, дизайны и архитекторы, а также учащиеся вузов и колледжей по соответствующим специальностям. Принять участие они могут как в одиночку, так и в составе коллектива.