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Казахстан откажется от бумажных рецептов на лекарства

В Казахстане собираются отказаться от бумажных рецептов на лекарства, передаёт BaigeNews.kz.

Вместо этого аптеки подключат к больницам, и у фармацевтов на экране будет вся информация о выписанных покупателю препаратах.

«С 18 ноября ноу-хау начнут потихоньку запускать», — сказал вице-министр здравоохранения РК Е. Оспанов на брифинге в СЦК.

медицина