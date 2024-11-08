Казахстан откажется от бумажных рецептов на лекарства

Вместо этого аптеки подключат к больницам, и у фармацевтов на экране будет вся информация о выписанных покупателю препаратах.
«С 18 ноября ноу-хау начнут потихоньку запускать», — сказал вице-министр здравоохранения РК Е. Оспанов на брифинге в СЦК.
В Казахстане собираются отказаться от бумажных рецептов на лекарства, передаёт BaigeNews.kz.
Вместо этого аптеки подключат к больницам, и у фармацевтов на экране будет вся информация о выписанных покупателю препаратах.
«С 18 ноября ноу-хау начнут потихоньку запускать», — сказал вице-министр здравоохранения РК Е. Оспанов на брифинге в СЦК.