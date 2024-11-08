Ветер до 18 м/с и гололед обещают в Самарской области 9 ноября

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. На этот раз виной всему — сильный ветер и гололед. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
«9 ноября местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15−18 м/с. Также во второй половине ночи и днем 9 ноября на северо-востоке региона возможно образование гололеда, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. По возможности завтра лучше вообще не выходить из дома. Если ветер застигнет на улице, не стоит ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и недостроями. Автомобилистам советуют не парковать свои машины возле непрочных конструкций.