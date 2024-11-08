Ветер до 18 м/с и гололед обещают в Самарской области 9 ноября

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. По возможности завтра лучше вообще не выходить из дома. Если ветер застигнет на улице, не стоит ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и недостроями. Автомобилистам советуют не парковать свои машины возле непрочных конструкций.