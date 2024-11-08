Как поднять самооценку: эффективные методы и советы психолога

Любовь к себе — это более глубокое, внутреннее отношение, основанное на принятии себя вне зависимости от достижений или мнений окружающих. Она включает в себя: заботу о собственном благополучии, уважение к своим чувствам и потребностям и способность прощать себя за ошибки. Это означает, что личность ценит себя не только за то, что она делает, но и за то, кем она является.