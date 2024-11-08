8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди и слабый гололед ожидаются 9 ноября в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.