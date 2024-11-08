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Небольшие дожди и слабый гололед ожидаются 9 ноября в Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди и слабый гололед ожидаются 9 ноября в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 72% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

В Беларуси 9 ноября будет преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди, а ночью и утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер будет неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, днем — 3−10 градусов выше нуля.