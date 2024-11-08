В Беларуси 9 ноября будет преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди, а ночью и утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер будет неустойчивый, слабый.
Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, днем — 3−10 градусов выше нуля.
Небольшие дожди и слабый гололед ожидаются 9 ноября в Беларуси
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди и слабый гололед ожидаются 9 ноября в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси 9 ноября будет преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди, а ночью и утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер будет неустойчивый, слабый.