Не удалось спихнуть вину на педагогов: кассация подтвердила приговор управляющему «Политотдела», где погиб ребенок

Прокуратура Омской области рассказала об итогах кассационного рассмотрения уголовного дела бывшего управляющего базы отдыха «Политотдел». Ранее Любинский районный суд и апелляционная инстанция Облсуда признали 49-летнего омича виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
Трагедия произошла в мае 2022 года. В аквапарке на базе отдыха на глазах у всех утонул 14-летний мальчик. В «Политотдел» он приехал вместе с двумя педагогами и одноклассниками. Ребенок практически не умел плавать и не смог вынырнуть, скатившись с горки. Хотя в бассейне присутствовали аж пять инструкторов, предотвратить трагедию они не смогли.
«Инструкторы не были официально трудоустроены и не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, инструктаж по технике безопасности с детьми не проводили, никаких спасательных средств не предлагали», — привели в облпрокуратуре выдержки из обвинительного заключения.
Ни в ходе предварительного расследования, ни в суде бывший управляющий базы отдыха своей вины так и не признал, настаивая, что за детьми в бассейне должны были следить педагоги. Однако суд первой инстанции, апелляция, а теперь и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции посчитал ее доказанной.
Ранее вынесенный приговор остался в силе — 2 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По иску родителей погибшего ребенка собственник базы отдыха ООО «Родонит» выплатило им 3 млн рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.