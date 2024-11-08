Не удалось спихнуть вину на педагогов: кассация подтвердила приговор управляющему «Политотдела», где погиб ребенок

Трагедия произошла в мае 2022 года. В аквапарке на базе отдыха на глазах у всех утонул 14-летний мальчик. В «Политотдел» он приехал вместе с двумя педагогами и одноклассниками. Ребенок практически не умел плавать и не смог вынырнуть, скатившись с горки. Хотя в бассейне присутствовали аж пять инструкторов, предотвратить трагедию они не смогли.