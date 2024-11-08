Для детей нерпы-салазки, для взрослых — белые медведи: Каток в «Севкабель Порт» в Петербурге откроют 9 ноября

Завтра, 9 ноября, жители Петербурга смогут достать из кладовки свои любимые коньки, чтобы отправиться в «Севкабель Порт», где откроют каток. Там можно будет попробовать сделать ласточку, отточить тройной тулуп или просто полюбоваться захватывающим видом на Финский залив и грандиозный Вантовый мост. К слову, площадь ледовой арены составляет 2,2 тысячи квадратных метров, что позволяет одновременно вмещать до 280 человек. Радостную новость сообщили в пресс-службе общественного пространства.
— Для тех, кто не очень уверенно стоит на коньках, мы подготовили помощников — нерпы для детей, белые медведи — для взрослых. Также планируем проводить для посетителей утренние мастер-классы, — говорится в сообщении.
К слову, для самых маленьких на территории общественного пространства оборудуют горку. Малыши смогут прокатиться на нерпах-салазках. Для фигуристов, у которых нет своих коньков, будет работать прокат. Размер специализированной обуви — от 25 до 47. Для безопасности посетителей на месте предусмотрен медицинский пункт, для горячей «подзарядки» — зона фудкорта. Работать каток будет вплоть до 16 марта 2025 года.
Напомним, 30 ноября для жителей и гостей Северной столицы станет доступна еще одна ледовая арена. Она откроется на «Никольских рядах» на Садовой улице. Сказочности атмосфере придаст яркая карусель, оборудованная сверкающими лампочками. Немного позже — 15 декабря — горожан будут ждать на катке на Конюшенной площади. Не исключено, что там, как это было ранее, организуют представления под открытым небом. Там же запланирована одна из самых ярких Рождественских ярмарок.