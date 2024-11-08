Для детей нерпы-салазки, для взрослых — белые медведи: Каток в «Севкабель Порт» в Петербурге откроют 9 ноября

Напомним, 30 ноября для жителей и гостей Северной столицы станет доступна еще одна ледовая арена. Она откроется на «Никольских рядах» на Садовой улице. Сказочности атмосфере придаст яркая карусель, оборудованная сверкающими лампочками. Немного позже — 15 декабря — горожан будут ждать на катке на Конюшенной площади. Не исключено, что там, как это было ранее, организуют представления под открытым небом. Там же запланирована одна из самых ярких Рождественских ярмарок.