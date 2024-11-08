Ученый-метеоролог рассказал о погоде в выходные в Казани

«По многолетним климатическим данным, сейчас среднесуточная температура в норме должна составлять −2 градуса. В ближайшие дни она будет положительной. Несколько дней подряд в городе ожидается аномалия тепла. Это обусловлено тем, что мы окажемся в теплом секторе циклона. Суббота и воскресенье будут самыми теплыми днями на этой неделе. А затем мы окажемся в тыловой части циклона. В понедельник и вторник температуры будут понижаться», — сказал он.