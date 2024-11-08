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Сайты судов Петербурга вернулись к работе после сбоя

Сбой в системе ГАС «Правосудие» длился месяц.

Источник: Комсомольская правда

В начале октября сайты судов общей юрисдикции и сервис «Электронное правосудие» стали работать нестабильно. Проблемы наблюдались по всей России, в том числе и в Петербурге. В городе из-за этого даже запустили временную интернет-базу, где были собраны все дела судов общей юрисдикции Северной столицы. Но сейчас работу ГАС «Правосудие» восстановили, а значит потребность в этом ресурсе отпала. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

— Раздел «Судебное делопроизводство» сайтов судов Петербурга работает в штатном режиме. В связи с чем, мы закрываем наш временный сайт, — написала Лебедева.

Напомним, что ресурсы, связанные с судебной системой, перестали работать 9 октября. Причиной масштабного сбоя называли внеплановые технические работы.

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